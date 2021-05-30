Elektrikli bisiklete araç çarptı: 2 yaralı

Kaza geçtiğimiz gün İstanbul-Samsun D-100 karayolu kaymakamlık binası karşısındaki yaya geçidinde meydana geldi. Üzerinde sürücü dahil 2 kişi bulunan elektrikli bisiklet Osmancık Esentepe Mahallesi Sadri Turan Caddesinden sürücünün dikkatsizliği ve tedbirsizliği nedeniyle kontrolsüz bir şekilde D-100 e yaya geçitinden yola aniden çıkınca yoldan geçen araç duramayıp elektrikli bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklette bulunan 1 erkek 1 kadın olmak üzere 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet ikiye bölündü.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. Ambulans görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralanan 2 kişi Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Mustafa ULUSOY)

