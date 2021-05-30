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Elektrikli bisiklete araç çarptı: 2 yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde yaya geçidinden D-100 Karayoluna kontrolsüz çıkan elektrikli bisiklete araç çarptı 2 kişi yaralandı.

Osmancık 30.05.2021, 19:17
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Elektrikli bisiklete araç çarptı: 2 yaralı

Kaza geçtiğimiz gün İstanbul-Samsun D-100 karayolu  kaymakamlık binası karşısındaki yaya geçidinde meydana geldi. Üzerinde sürücü dahil 2 kişi bulunan elektrikli bisiklet Osmancık Esentepe Mahallesi Sadri Turan Caddesinden sürücünün dikkatsizliği ve tedbirsizliği nedeniyle kontrolsüz bir şekilde  D-100 e  yaya geçitinden yola aniden çıkınca yoldan geçen araç duramayıp elektrikli bisiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklette bulunan 1 erkek 1 kadın olmak üzere 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet ikiye bölündü. 
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. Ambulans görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralanan 2 kişi Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(Mustafa ULUSOY)
 

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