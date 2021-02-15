İlimiz Osmancık İlçesi Yeni Mahalle Sadri Turan Caddesi ile Namık Kemal Caddesi’nin kesiştiği İlçe Tarım Müdürlüğü’nün bulunduğu kavşakta meydana gelen kazada, 19 EC 157 plakalı otomobil ile 52 KF 676 plakalı otomobil sürücülerinin tedbirsizliği ve dikkatsizliği nedeniyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolü kaybolan otomobil yaya kaldırımdaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Yaya kaldırımda o anda kimsenin olmayışı olası bir faciayı önlemiş oldu. Çarpışan otomobiller çekicilerle kaza yerinden kaldırılırken yaralanan olmaması tek teselli kaynağıydı. Kaza yerine gelen trafik polis ekipleri kaza yerinde önlem aldılar.

(Mustafa ULUSOY)