Dünya engelliler gününü pasta keserek kutladılar

İlçe’de Dünya engelliler günü yapılan bir dizi etkinliklerle kutlandı. Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Keskin, Cumhuriyet Savcısı Yunus Dönmez, Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu, Müftü Dr. Eyyup Aydın ve Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda düzenlenen etkinliğe katılarak özel öğrencilerle bir araya geldiler.

Protokol üyeleri öğrencilerin hazırladığı gösteri ve yarışmaları ilgiyle izleyerek heyecanlarına ortak oldular, pasta keserek günlerini kutladılar.

Etkinlikte bir konuşma yapan İlçe Kaymakam Ayhan Akpay, sadece 3 Aralıkta değil, her gün onların yanında olarak hayatlarını kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasına devam edileceklerini belirtti.



