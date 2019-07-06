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Dubayı kıran sürücüye ceza

Osmancık Muhsin Yazıcıoğlu Parkına araç girmemesi için dikilen dubayı otomobil ile kırıp üzerinden geçen sürücü tespit edilerek ceza yazıldı.

Dubayı kıran sürücüye ceza

Osmancık Muhsin Yazıcıoğlu Parkına araç girmemesi için dikilen dubayı otomobil ile kırıp üzerinden geçen sürücü tespit edilerek ceza yazıldı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:07
Dubayı kıran sürücüye ceza

Osmancık Kızılırmak Mahallesi Kızılırmak sahildeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkının araç girmemesi için dikilmiş yatar kalkar dubalar, daha önce şehir vandalları tarafından yerinden sökülmüştü.

Osmancık Belediyesi görevlileri ve çevredeki duyarlı vatandaşların olaya sahip çıkmasının ardından yapılan inceleme sonucu dubaları kıran otomobil sürücüsü tespit edildi. Bir sürücünün parktan çıkmak için otomobili ile kapalı bulunan bu dubayı kırarak çıktığı belirlendi. Zabıta görevlileri eşkâlini aldıkları otomobili bulup gerekli cezai işlemi uyguladı.

Zabıta görevlileri bu tür kuralları ihlal eden kişilere önce cezai müeyyide, sonra tekrarı halinde ağır yaptırımların yapılacağını ifade etti.

(Mustafa ULUSOY)

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