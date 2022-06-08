Doğa harikası Gölbel Göleti turizme açılıyor

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Vali Mustafa Çiftçi, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Tarım İl Müdürü Orhan Sarı, İl Genel Meclisi Üyeleri Mehmet Yücel, Mehmet Turhan ve beraberindeki heyet önceki gün Osmancık’ta Gölbel Göleti’ni ziyaret ederek inceleme yaptı.

Vali Çiftçi, Milletvekili Kaya ile beraberindeki heyet ilk olarak Osmancık İlçesi’ne bağlı Karalargüney köyünü ziyaret etti. Burada vatandaşlarla biraraya gelen heyet daha sonra ise doyumsuz manzarasıyla, kuş sesleriyle, çevresindeki yemyeşil ormanları ile bir doğa harikası Gölbel Doğal Oluşum Göleti’nde incelemelerde bulundu.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Doğa harikası olan gölün turizme açılması için gerekli çalışmalara başladık. Bu sayede bölgemizde hareketliliği artırarak vatandaşlarımızı bu doğa harikası, saklı cennet olan Gölbel Göleti ile buluşturup turizme kazandırmayı hedefliyoruz” görüşüne yer verdi.



(Volkan SINAYUÇ)

