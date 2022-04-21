Devrilen panelvandaki 5 kişi yaralandı
Çorum'un Osmancık ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Osmancık 21.04.2022, 18:45
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Ahmet Ö'nün kullandığı 41 AHB 546 plakalı panelvan, E-80 kara yolu Osmancık Kızıltepe mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Havva E, Münevver Ö, Karakız Ö. ve Merve G. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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