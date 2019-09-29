Dernekler denetleniyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre tüm Türkiye’de faaliyet gösteren derneklerin denetlenmesine başlanıldı. Bu kapsamda Osmancık Gazeteciler Cemiyeti de denetlemeye tabi tutuldu.

Denetleme Osmancık Mal Müdürü Zeki Kapdan, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şenay Aksan ve Osmancık Dernekler Masası yetkilisi Yusuf Köse tarafından yapıldı.

Yapılan denetlemede Osmancık Gazeteciler Cemiyeti’nin evraklarında eksiklik görülmezken edinilen bilgilere göre önümüzdeki günlerde ilçede faaliyet gösteren tüm derneklerin denetlemeye tabi tutulacağı öğrenildi.

Denetlemelerin amacının kağıt üzerinde var olan fakat hiçbir faaliyet göstermeyen derneklerin tespit edilmesi gerekirse kapatılması olduğu öğrenildi.

(Haber Merkezi)