Dernekler aracı oldu, ihtiyaç sahibine tekerlekli sandalye teslim edildi

Edinilen bilgilere göre Osmancık Emekliler Derneği Başkanı Muharrem Yıldız, ilçede yaşayan yürüyemeyen ve halen hastanede tedavisi devam eden 80 yaşındaki F.K isimli kadının tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyduğunu öğrendi. Yıldız, tekerlekli sandalye temin edebilmek için Osmancık Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Delibaş ile iletişime geçti. Görüşmenin ardından Delibaş, talep edilen tekerlekli sandalyeyi Baldıran Köyü Derneği başkanı Ercan Koşar’ın aracılığı ile temin etti.

Dernek başkanları arasında yapılan görüşmenin sonucunda ilçede yaşayan Hüseyin Kocakuzgun, vefat eden annesi Emine Kocakuzgun’un hayattayken kullandığı tekerlekli sandalyesini ücretsiz olarak ihtiyaç sahibine verilebileceği bildirdi. Emekliler Derneği Başkanı Muharrem Yıldız, tekerlekli sandalyeyi Baldıran Köyü ikamet eden Hüseyin Kocakuzgun’dan teslim alarak F.K’nın kızına teslim etti.

Dernek Başkanı Yıldız; “Bu hayırlı işin yapılmasında biz sadece bir aracı olduk. Vesile olanlardan Allah razı olsun” dedi.