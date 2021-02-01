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Derindere ailesinin acı günü

Çorum'un Osmancık İlçesi’nde yaşayan iş insanı Abdurrahman Derindere hayatını kaybetti.

Osmancık 01.02.2021, 21:40
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Derindere ailesinin acı günü

Osmancık’ta çeltik sektörünün ilk yatırımcılarından olan Kızılırmak Mahallesi’nden merhum Şevki Derindere’nin (Şevki Ağa) ikiz olan oğullarından Sakin Derindere ile iş insanı Ömer Derindere’nin kardeşi, Abdurrahman Derindere Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde vefat etti.
Abdurrahman Derindere’nin cenazesi saat 13.30’da Osmancık Asri mezarlıktaki aile mezarlığında toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
 

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