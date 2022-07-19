Davut Demir kansere yenildi

Yakalandığı kanser hastalığından dolayı bir süredir tedavi gören Davut Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Davut Demir’in cenazesi ikindi namazının ardından Osmancık Başpınar Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

