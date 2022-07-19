Davut Demir kansere yenildi
Cumhuriyet Halk Partisi’nin geçmiş dönem Osmancık Başpınar Belde Başkanlığı yapan Davut Demir (52) vefat etti.
Osmancık 19.07.2022, 18:52
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Yakalandığı kanser hastalığından dolayı bir süredir tedavi gören Davut Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Davut Demir’in cenazesi ikindi namazının ardından Osmancık Başpınar Köyü’nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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