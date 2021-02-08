Ziyarette Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Osmancık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nadir Öksüz de eşlik etti. Osmancık Kent Konseyi Başkanı Ayhan Yılmaz Eravcı ve Yürütme Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Osmancık konuşuldu.

Başkan Eravcı, Kaymakam Akpay'a ve Belediye Başkanı Gelgör'e bu nazik ziyaretlerinden dolayı şahsı ve yürütme kurulu adına teşekkür etti.

Kent Konseyi Başkanı Ayhan Eravcı; “Yaşanabilir, daha güzel bir Osmancık için Milletvekili Oğuzhan Kaya, Kaymakam Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile birlikte çalışmaya gayret ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Birliğimiz daim olsun" dedi.

Kaymakam Akpay, Eravcı ve yönetimine çalışmalarında başarılar dileyerek Belediye Başkanı Gelgör ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Öksüz'e de katılımlarından dolayı teşekkür etti.

(Haber Merkezi)