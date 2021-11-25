D100 karayolu kenarındaki atıklar ilçe halkını çileden çıkartıyor

Çorum’un Osmancık ilçesinden geçen ve her gün ortalama 10 bin aracın geçiş yaptığı uluslararası D100 karayolu, Ömer Derindere Bulvarı kenarında gelişigüzel atılan çöpler tepki çekiyor. Özellikle yolun Devlet hastanesi karşısında bulunan ve tır parkı olarak kullanılan kısmındaki cam, kağıt, pet şişe, ambalajlar, poşet ve kağıt torba gibi atıklarla ilçe halkının şikayetine neden oluyor. Yol kenarında çöp konteynırı bulunmasına rağmen çöpünü gelişi güzel atan duyarsız vatandaşlar kadar, atılan çöplerin bulundukları yerden toplanmaması da büyük tepki alıyor.

Yol kenarlarına bırakılan, araçlardan atılan çöpler hem insan hem de çevre sağlığını tehdit ediyor. Etrafa atılan poşetler, ambalajlar ve benzeri atıklar havanın rüzgarlı olduğu günlerde trafikte de tehlike oluşturuyor.

Bu manzaranın Osmancık’a yakışmadığını belirten vatandaşlar, bu konuda sorumluluğu bulunan kurumların bir an önce harekete geçerek ilçeyi bu sıkıntıdan kurtarmasını istediler.