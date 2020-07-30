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D-100 karayolunda bayram trafiği yoğunluğu

Çorum'un Osmancık ilçesinde Kurban Bayramı öncesi D-100 karayolunda bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Osmancık 30.07.2020, 16:40
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D-100 karayolunda bayram trafiği yoğunluğu

Kurban bayramını memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'ni batıya bağlayan D-100 karayolunda zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.

Vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmeleri amacıyla emniyet ve jandarma trafik personeli de yoğun bir çaba göstererek denetimlerini aralıksız sürdürüyor. - ÇORUM

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