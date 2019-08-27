Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 23°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
96030
ALTIN
289.112
DOLAR
5.8263
STERLİN
7.1694
EURO
6.4604

ÇORDEF yönetiminden Başkan Gelgör'e kutlama

Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) Başkanı İsmail Gölten ve yönetim kurulu üyeleri Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'ü makamında ziyaret etti.

ÇORDEF yönetiminden Başkan Gelgör'e kutlama

Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) Başkanı İsmail Gölten ve yönetim kurulu üyeleri Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'ü makamında ziyaret etti.

27 Ağustos 2019 Salı 20:17
ÇORDEF yönetiminden Başkan Gelgör'e kutlama

Ziyarete Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) Başkanı İsmail Gölten, Dernek Başkan Yardımcıları Erol Yavaş ve Zübeyir Haksever katıldı.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile bir süre sohbet eden ÇORDEF Başkanı İsmail Gölten ve yönetim kurulu üyeleri kendisine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ettiklerini dile getirdiler. Osmancık Belediye Başkanı Gelgör, ÇORDEF Başkanı Gölten ve yönetim kurulu üyeleri ile gündeme dair konular üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) Başkanı İsmail Gölten ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

(Bülent USLU)

İlgili Haberler
Düşerek yaralandı
Düşerek yaralandı
Freni bozulan traktör devrildi
Freni bozulan traktör devrildi
Osmancık Belediyesi 2 adet çöp aracı alacak
Osmancık Belediyesi 2 adet çöp aracı alacak
Osmancık’ta cenaze hizmetleri ücretsiz
Osmancık’ta cenaze hizmetleri ücretsiz
Osmancık Belediyesi’nden hizmet seferberliği
Osmancık Belediyesi’nden hizmet seferberliği
Yoldan çıkan yolcu otobüsü kuma saplandı
Yoldan çıkan yolcu otobüsü kuma saplandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim