ÇORDEF yönetiminden Başkan Gelgör'e kutlama

Ziyarete Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) Başkanı İsmail Gölten, Dernek Başkan Yardımcıları Erol Yavaş ve Zübeyir Haksever katıldı.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile bir süre sohbet eden ÇORDEF Başkanı İsmail Gölten ve yönetim kurulu üyeleri kendisine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ettiklerini dile getirdiler. Osmancık Belediye Başkanı Gelgör, ÇORDEF Başkanı Gölten ve yönetim kurulu üyeleri ile gündeme dair konular üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) Başkanı İsmail Gölten ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

(Bülent USLU)