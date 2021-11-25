Ceylan, “Osmancık İçin Birlikte Çalışacağız”

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ilçede yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında Milletvekili Ahmet Sami ceylan’a bilgi verdi. Gelgör İlçesine verdiği desteklerden dolayı Milletvekili Ceylan'a Teşekkür etti.

Nazik ziyaretleri için Kaymakam Akpay ile Belediye Başkanı Gelgör’e teşekkür eden Ceylan, ziyaret sırasında Osmancık İlçesi’nin çehresini ve yaşam standartlarını artırmak adına yapımı devam eden yatırım ve yapılması planlanan projeler üzerine istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Bölgenin en büyük kapalı pazar projesinin Osmancık’ta yapıldığını hatırlatan Ceylan, Osmancık Semt Pazarı inşaatının hızla ilerlediğini tamamlandığında yeni modern pazarının hem esnafa hem de vatandaşa rahat bir alışveriş imkanı sunacağını ifade etti. Osmancık İlçesi’ne yapılacak olan tüm çalışmalarda birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını kaydeden Ceylan, Osmancık İlçesi’ndeki tarihi eserlerin restorasyonu ve Osmancık Kalesi için hazırlanan asansör projelerini yakından takip ettiğini söyledi. Osmancık için kendisine sunulan tüm projeleri yakından takip ettiğini kaydeden Ceylan, ayrıca 2022 yılında içme suyuna zam yapmadıkları için Başkan Gelgör’e teşekkür etti. Osmancık halkına selam ve sevgilerini ileten Ceylan, “Cumhur ittifakı olarak var gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz, önümüzdeki engelleri aşacağız, tuzakları bozacağız ve inşallah 2023 “hedeflerimize” de ulaşacağız” diye konuştu.

