Çevrim’den “Osmancık Uluslararası Barış Festivali” önerisi

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim, Baltacı Mehmet Paşa’nın, Rus Çarı I. Petro ile 22 Temmuz 1711’de imzalanan barış anlaşmasının tarihin en önemli olayları arasında yer aldığını belirterek “Osmancık Uluslararası Barış Festivali” adı altında bir etkinlik yapılmasını önerdi.

Dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan barış anlaşması için Osmancık’ta bir festival yapılması önerisinde bulunan Çevrim, “Osmancık Gazeteciler Cemiyeti olarak, Osmanlı tarihine damga vurmuş Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa ile ilgili birkaç çalışma başlatmıştık. Bu çalışmalardan ilki Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa’nın Yunanistan’ın Limni Adası’ndaki mezarının memleketi olan ilçemize Osmancık’a taşınması idi. Yapılan yazışmalar, görüşmeler neticesinde Kültür Bakanlığı’na kadar konu taşındı ve sonuç beklenmekte.

Öte yandan Cemiyet adına Yunanistan’a yapılan ziyaret sonrası Baltacı Mehmet Paşa’nın hayatı Türker Kurugül tarafından senaryolaştırılmış, ünlü yönetmenlerimizden Celal Bıyıklı’nın yönetmenliğinde müzikal haline dönüştürülüp 120 kişilik bir kadro tarafından sahneye konulmuştu. Müzikalin Türkiye genelinde sahnelenmesi içinde çalışmalar devam etmektedir.

Halen tarihin en çok konuşulan devlet adamı olan Baltacı Mehmet Paşa’nın ünü bu gün dünyaca bilinmektedir. Bilhassa Baltacı Mehmet Paşa’nın, Rus Çarı I. Petro ile 22 Temmuz 1711’de barış anlaşması imzalaması tarihin en önemli olayları arasında yer almaktadır. Dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan barış anlaşmasının ilçemizin turizm potansiyelini öne çıkarma acısından değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Baltacı’nın mezarının Osmancık’a getirilmesi için uygun zemin ve imkânların sağlanması için Cemiyetin başlattığı çalışmalara ilgili yetkililerin Osmancık’ın geleceği açısından kendilerini sorumlu hissetmeleri gerektiğini her fırsatta dile getirmeye, önerilerimizi tekrar etmeye ve yenilerini sunmaya devam edeceğiz.

Hiç olmazsa bir anıt yapılarak her yılın 22 Temmuz’unda Uluslararası bir alana sahip olacak “Osmancık Barış Festivali” adı altından bir etkinliğin yapılmasını sağlamak için, bıkmadan usanmadan önerilerde bulunmaya ve bu önerilerin takibini yapacağımızın bilinmesini isteriz. Böylesi bir festival hem Osmancık’ın hem de Çorum’un tanıtımına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu güne kadar böyle bir girişimde bulunulmamış olması, en azından bir anıtının dahi yapılmamış olması ilçemiz ve ilimiz için bir şanssızlıktır diye düşünüyoruz. Umarım en kısa zamanda gerekli başvurular yapılır, destekler alınır, Osmancık Uluslararası Barış Festivali kurulur, ülkemizin bu alanda dünyaya açılmasında, Osmancık’ta söz sahibi olur” dedi. (Haber Merkezi)