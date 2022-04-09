Çerikci, Osmancıklılarla iftarda biraraya geldi

Mayıs ayında yapılması beklenen ÇESOB başkanlık seçimleriyle ilgili olarak çalışmalarını sürdüren başkan adayı Erdoğan Çerikci, dün akşam da kendisine destek veren oda başkanlarıyla birlikte Osmancık’a gitti.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile birlikte Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nihat Kabakçı ve Osmancık Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Bilal Karatağ ile yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı iftar programında ÇESOB Başkan Adayı Erdoğan Çerikci, seçilmesi halinde yapacağı projeler ve çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı.

Amaçlarının Çorum esnaf ve sanatkarları için hayırlı hizmetlerde bulunmak olduğunu vurgu yapan Çerikci, kendisine gösterilen sıcak ilgi ve alakadan, samimi yaklaşımlarından dolayı Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile birlikte Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nihat Kabakçı ve Osmancık Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Bilal Karatağ ile tüm yönetim kurulu üyelerine de teşekkür etti.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de Erdoğan Çerikci ve beraberindeki oda başkanlarıyla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine başarılar diledi.

İftar programına, Dodurga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cafer Türkoğlu, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Çorum Elektrikçiler ve Su Tesisatçılar Odası Başkanı Erol Bozkurt, Çorum Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Şen, Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Çorum Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Çorum Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık ile birlikte bazı yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

