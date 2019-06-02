Cemiyet’ten bayram dergisi

Bilal Çevrim’in kurucu başkanı olduğu Osmancık Gazeteciler Cemiyeti’nin yılda iki sayı halinde yayınladığı Bayram Dergisi yayınlandı. Dergide özgün araştırma makalelerine ve derlemelerine yer verilirken, hem basılı hem de elektronik olarak yayın hayatına devam edecek.

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti aktif çalışmaları kapsamında yönetim kurulu kararı alarak Ramazan Bayramı´nda Bayram Dergisi çıkardı. Bu yıl ikincisi çıkarılan derginin reklam gelirinin öğrencilere burs olarak verilmesi Cemiyet yönetimi tarafından kararlaştırıldı.

Bayram Dergisi Osmancık´ın dinamiklerini, değerlerini, tarihi şahsiyetlerini, kültürünü ve özellikle arşiv niteliği taşıyan ve şimdiye kadar gün yüzüne çıkmamış Osmancık´taki Yeraltı Şehri’ni yansıtarak planlananın üstünde bir sayfa ulaşarak 64 sayfa olarak yayınlandı.

Sahibi ve Genel Yayın Yönetmenliğini Bilal Çevrim’in yaptığı derginin yayın kurulunda, Mustafa Işık, Özkan Özçelik ve Emrah Akıllı yer alırken, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak da İlkay Sever görev aldı.

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Cemiyetimizin kurulduğu yıl olan 2017´de yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte, Bayram Dergisi çıkarma fikrinin olgunlaşması ile birlikte, ilk sayımızı 1 Eylül 2017 Kurban Bayramı´nda çıkardık. Cemiyetimiz meslek teşkilatı olmanın da ötesinde Osmancık´ı tanıtan, ilçemizi daha ileriye taşıma çabalarına katkı koyan bir kurum olma hedefini taşıyor. Bu nedenlerden ötürü hazırladığımız Bayram Dergisi´nde Osmancık´ın dinamiklerini, değerlerini, tarihi şahsiyetlerini, kültürünü ve özellikle arşiv niteliği taşıyan ve şimdiye kadar gün yüzüne çıkmamış Osmancık´taki Yeraltı Şehri yansıtıldı.

Özgün araştırma makalelerine ve derlemelerine yer verilen Bayram Dergisi’nde “Çorum’un İlk Köy Gazetesi Osmancık’ta”, “Kurtuluş Savaşı’nın Osmancıklı Kahramanı: Sarı Mehmet”, “Baltacı Mehmet Paşa İçin Kültür Bakanlığı Harekete Geçti", “Koyun Baba’nın Hayatı” gibi zengin bir içerik, farklı bir tasarım, geniş bir dağıtım planı hazırlandı. İlk sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da kurum, kuruluş, esnaf, ve firmalarımızdan alınan reklam ve bağışlar Üniversite eğitimi gören öğrencilere burs olarak geri dönecektir.

Bayram Dergisi´nde ele aldığımız konular, Osmancık´ın tanıtımını ön plana taşıdığı kadar, Osmancık´ın geleceğini de ilgilendiriyor. Parlak kuşe, lake kapak basılan dergi Türkiye geneline ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Hemşehrilerimizin bu bayramı, Bayram Dergisi okuyarak geçirmelerini diliyoruz” dedi.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı´nda yılda iki defa çıkarılması kararlaştırılan derginin ilki 1 Eylül 2017 Kurban Bayramı´nda çıkarılmış geliri ise 10 Üniversite öğrencisine burs olarak verilmişti.

(Volkan SINAYUÇ)