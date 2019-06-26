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Çarptığı motosiklet sürücüsünün başından bir an olsun ayrılmadı

Osmancık İlçesinde otomobil motosiklet sürücüsüne çarptı. Otomobilin sürücüsü, yaralı gencin başından 112 ekipleri gelinceye kadar ayrılmadı.

Çarptığı motosiklet sürücüsünün başından bir an olsun ayrılmadı

Osmancık İlçesinde otomobil motosiklet sürücüsüne çarptı. Otomobilin sürücüsü, yaralı gencin başından 112 ekipleri gelinceye kadar ayrılmadı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 01:16
Çarptığı motosiklet sürücüsünün başından bir an olsun ayrılmadı

Kaza Yeni Mahalle Atatürk Caddesinde meydana geldi. Hüseyin A. yönetimindeki 19 HG 824 plakalı motosiklete, 
Selahattin K. Yönetimindeki 19 HK 598 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Hüseyin A., yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklete çarpan otomobil sürücüsü, sağlık ekipleri gelene kadar  Hüseyin A’nın başından ayrılmadı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı  motosiklet sürücüsü Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.   Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.(Mustafa Ulusoy)

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