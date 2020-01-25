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Cami cemaatine vaaz yerine deprem semineri verildi

Çorum’un Osmancık ilçesinde cuma namazı öncesi cemaate vaaz yerine deprem semineri verildi. 

Cami cemaatine vaaz yerine deprem semineri verildi

Çorum’un Osmancık ilçesinde cuma namazı öncesi cemaate vaaz yerine deprem semineri verildi. 

25 Ocak 2020 Cumartesi 18:37
Cami cemaatine vaaz yerine deprem semineri verildi

Bu hafta vaazın verilmediği Beyler Çelebi Camisi’nde Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli sivil savunma uzmanı Mahir Odabaşı tarafından cemaate 'Doğal Afetler ve Deprem’den Korunmanın Yolları'nı anlattı. 
Osmancık ilçe Müftülüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Odabaş’ın semineri merkezi sistem üzerinden ilçedeki tüm camilerde verildi. 
Sivil Savunma Uzmanı Mahir Odabaşı, bu seminerlerin amacının olası doğal afetlere karşı vatandaşları bilgilendirerek hazırlıklı olmalarını ve herhangi bir afet yaşandığında en az zararla atlatabilmek olduğunu söyledi. 
Yağmurlu havada gülenle ağlayanın belli olmadığını dile getiren Odabaşı, her cemaatin bir veli olduğu gerçeğinden yola çıkarak bu semineri düzenlediklerini belirterek, “Olumsuzluk yaşanmaması için her cemaatimiz bir velidir düşüncesiyle bu semineri düzenledik. Bu tür bilgiler bir mıh, bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir orada bir ülkeyi kurtarır hesabıyla paylaşıldıkça peyderpeyi çoğalacaktır. Olası afetlerde sorumlu değil, sorumluluğunun bilincinde bir neslin yetiştirilmesi için etki sağlayacaktır. Geçmişte yapılan tüm çalışmalardan olumlu dönüşler oldu. Bu sayede vatandaşlarımızda akıllarına takılan soruyu soruyor. Olaylar aynı sadece mekanlar değişiyor. Kazalar, farklı olaylar yaşanıyor. İnsanlar bilinçsiz olduğu için bazen bir hiç uğruna hayatını kaybediyor buna gönlümüz razı gelmiyor” ifadelerini kullandı. 

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