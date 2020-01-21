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Çam ağaçlarının yanmasını polis ekipleri önledi

Osmancık'ta bulunan tarihi kaledeki çam ağaçlarının yandığını fark eden devriye polis ekibi yangının büyüyerek diğer ağaçlara sıçramasını önledi.

Çam ağaçlarının yanmasını polis ekipleri önledi

Osmancık'ta bulunan tarihi kaledeki çam ağaçlarının yandığını fark eden devriye polis ekibi yangının büyüyerek diğer ağaçlara sıçramasını önledi.

21 Ocak 2020 Salı 23:12
Çam ağaçlarının yanmasını polis ekipleri önledi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın, Osmancık Yazı Mahallesi Akşemseddin Camii yanında tarihi kalenin eteğinde bulunan çamlık alanda meydana geldi. Çamlık alanda bulunan kartonlar henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak, kısa süre içerisinde yanmaya başladı.

Dumanı gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Devriye gezen polis ekibi alevleri görünce hemen müdahale ederek yanan kartonları söndürdü.

Zamanında fark edilmesiyle çamlık alandaki ağaçlar yanmaktan kurtarıldı. Yangının neden çıktığı belirlenemezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Mustafa ULUSOY)

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