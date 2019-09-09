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“Çalışmaları yakından takip ediyoruz”

MHP İl Başkanı Aslan Kaynar, Osmancık Belediyesi ile Osmancık İşadamları Derneği'ni (OSMİAD) ziyaret etti.

“Çalışmaları yakından takip ediyoruz”

MHP İl Başkanı Aslan Kaynar, Osmancık Belediyesi ile Osmancık İşadamları Derneği'ni (OSMİAD) ziyaret etti.

09 Eylül 2019 Pazartesi 22:00
“Çalışmaları yakından takip ediyoruz”

MHP İl Başkanı Aslan Kaynar, Osmancık Belediyesi ile Osmancık İşadamları Derneği'ni (OSMİAD) ziyaret etti.

Kaynar, beraberinde Osmancık İlçe Başkanı Satılmış Karatağ, Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan, İl Sekreteri Ömer Kaşık ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı H. Kaan Uz ile birlikte Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Osmancık Belediyesi'nin çalışmalarının değerlendirildiği ziyarette İl Başkanı Kaynar, ilçedeki çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, Başkan Gelgör’e başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gelgör, MHP İl Başkanı Aslan Kaynar ve teşkilat mensuplarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

MHP İl Başkanı Aslan Kaynar, Osmancık İş Adamları Derneğini de ziyaret etti. Dernek Başkanı Fatih Ergün ile bir araya gelen Kaynar, ilçeye OSMİAD gibi bir kuruluşu kazandıran iş adamlarına teşekkür etti. Ziyarette OSMİAD’ın çalışmaları ve ilçe ekonomisinin geleceği hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. OSMİAD Başkanı Ergün, ziyaretlerinden dolayı MHP İl Başkanı Aslan Kaynar ve teşkilat üyelerine teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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