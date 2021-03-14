Bozuk yolda yama çalışması başlatıldı

İHA’nın dün servis ettiği “Osmancık’ta vatandaşlar bozuk yoldan şikayetçi” başlıklı haberin ardından ilçe Belediyesi harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bugün Meliha-Rıfat Göbel Ortaokulu’na giden Yıldırım Beyazıt Sokağı’nda yol yama çalışması başlattı.

Yol onarım çalışmasını gören vatandaşlar konuyu gündeme getiren basın çalışanları ile çalışmayı gerçekleştiren belediye ekiplerine emeklerinden dolayı teşekkür ettiler.