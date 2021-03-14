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Bozuk yolda yama çalışması başlatıldı

Çorum’un Osmancık ilçesi Koyun Baba Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Sokağı’ndaki bozuk yolda yama çalışması başlatıldı. 

Osmancık 14.03.2021, 19:40
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Bozuk yolda yama çalışması başlatıldı

İHA’nın dün servis ettiği “Osmancık’ta vatandaşlar bozuk yoldan şikayetçi” başlıklı haberin ardından ilçe Belediyesi harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bugün Meliha-Rıfat Göbel Ortaokulu’na giden Yıldırım Beyazıt Sokağı’nda yol yama çalışması başlattı. 
Yol onarım çalışmasını gören vatandaşlar konuyu gündeme getiren basın çalışanları ile çalışmayı gerçekleştiren belediye ekiplerine emeklerinden dolayı teşekkür ettiler. 

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