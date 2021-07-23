Bisikletten düşen çocuk yaralandı
Çorum'un Osmancık ilçesinde bisikletten düşen çocuk yaralandı.
Osmancık 23.07.2021, 21:53 23.07.2021, 21:54
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Çorum’un Osmancık ilçesinde bisikletten düşerek yaralanan kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Kaza Gemici Mahallesi Keskin Apartmanı yanında meydana geldi.
Yolda bisikletle giderken dengesini kaybeden küçük kız çocuğu yer düştü. Düşmenin etkisiyle kolundan yaralanan çocuğa kaza yerine gelen ambulans görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
(Haber Merkezi)
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