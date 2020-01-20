“Birlik ve beraberliğimize gölge düşürmeyelim”

Defalarca ilçeleri ziyaret eden ve parti tabanının birlik beraberlik içerisinde kalması için görüşmeler ve toplantılar yapan İl Başkanı Karapıçak, son olarak da Osmancık İlçesi’ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Başkanı Satılmış Karatağ başta olmak üzere il genel meclis üyesi, belediye meclis üyeleri ve ilçe yöneticilerinin katıldığı istişare toplantısı düzenleyen Karapıçak, hem partililere genel merkez politikalarını anlattı, hem de ilçeyle ilgili bilgiler aldı.

Toplantıda konuşan İl Başkanı Karapıçak, amaçlarının kazanımları başarılı çalışmalarla katlayarak devam ettirmek olduğunu ifade etti.

Teşkilatın yoğun çalışmaları ve Osmancık halkının teveccühüyle Belediye Başkanı seçilen Ahmet Gelgör’ün 2019 Nisan ayından bu zamana kadar kısa sürede başarılı ve örnek çalışmalara imza attığına dikkat çeken Karapıçak, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e ve uyum içerisinde çalışan teşkilatlara teşekkür etti.

Karapıçak, “Meyve veren ağacı taşlayanlara, üzümü yemeyi değil de bağcılarla uğraşanlara tamahımız ve tavizimiz olmayacaktır” derken birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Karapıçak, “Birlik ve beraberliğimize gölge düşüren, Milliyetçi Hareketin "Üretken Belediyecilik" anlayışını hazmedemeyen, Ülkemizi içinde bulunduğu cendereden çıkaracak olan Cumhur İttifakı ruhunu zedeleyen kişi veya oluşumlara karşı uyanık olup asla fırsat verilmeden çalışmalarımız devam ettirilecekti” ifadelerini kullandı.

Osmancık Teşkilatına misafirperverlikleri için teşekkür eden Karapıçak, parti içi çalışmaların ve istişare toplantılarının diğer ilçelerle devam edeceğini de sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)