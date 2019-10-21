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BDDK Üyesi Aksu, Osmancık Belediyesi’ni ziyaret etti

BDDK Üyesi Ahmet Aksu, Osmancık Belediye Başkan Vekili Fatih Ergün’ü makamında ziyaret etti.

BDDK Üyesi Aksu, Osmancık Belediyesi’ni ziyaret etti

BDDK Üyesi Ahmet Aksu, Osmancık Belediye Başkan Vekili Fatih Ergün’ü makamında ziyaret etti.

21 Ekim 2019 Pazartesi 21:46
BDDK Üyesi Aksu, Osmancık Belediyesi’ni ziyaret etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Osmancıklı Bürokrat Ahmet Aksu, Osmancık Belediyesi’ne ziyarette bulundu.

Ziyarette Belediye Başkan Vekili Fatih Ergün ile birlikte Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci ve Belediye Meclis Üyesi Ahmet Özoğlu da yer aldı.

İlçedeki gelişmelerin değerlendirildiği ziyarette Osmancık Belediyespor Kulübünün durumu ve ilçede sporun geleceği hakkında istişarede bulunuldu.

Belediye Başkan Vekili Fatih Ergün, ziyaretlerinden dolayı Aksu’ya teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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