BDDK Üyesi Aksu, Osmancık Belediyesi’ni ziyaret etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Osmancıklı Bürokrat Ahmet Aksu, Osmancık Belediyesi’ne ziyarette bulundu.

Ziyarette Belediye Başkan Vekili Fatih Ergün ile birlikte Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci ve Belediye Meclis Üyesi Ahmet Özoğlu da yer aldı.

İlçedeki gelişmelerin değerlendirildiği ziyarette Osmancık Belediyespor Kulübünün durumu ve ilçede sporun geleceği hakkında istişarede bulunuldu.

Belediye Başkan Vekili Fatih Ergün, ziyaretlerinden dolayı Aksu’ya teşekkür etti. (Haber Merkezi)