Bayrak’tan Osmancık’ta proje denetimi 

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Köyümüz, Mirasımız, Geleceğimiz, Yarınlar, Biz!” projesinin ilk denetlenmesi yapıldı.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ve beraberindeki heyet, incelemelerde bulundu. Proje kapsamında yapılan faaliyet ve hazırlanan materyalleri inceleyen heyeti Dernek Başkanı Osman Akkuş karşıladı. Başarılı çalışmaların devamını dileyen heyet; yürütülen “Köyümüz, Mirasımız, Geleceğimiz, Yarınlar, Biz” isimli proje hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Osmancık İlçesi Gökdere Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Akkuş, “Dernek olarak bugüne kadar bize rehberlik eden ve desteğini hiç esirgemeyen İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ve müdürlük personeline sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

