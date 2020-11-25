Başkanlar Osmancık’ta ağırlandı

Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı ve Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'ü makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Gelgör, konuk başkanlara ilçeyi gezdirerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Gelgör, “Boğazkale, Ortaköy ve Hamamözü Belediye Başkanlarımızı ilçemizde konuk etmekten onur duydum. Değerli Belediye Başkanlarımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)