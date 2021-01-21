Başkan Gelgör’ün ikinci torun sevinci
Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ikinci torununa kavuşmanın sevincini yaşıyor.
Osmancık 21.01.2021, 19:52
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İstanbul'da oturan Başkan Gelgör'ün kızı Hatice Gelgör Öztürk ile damadı işadamı Şener Öztürk'ün Elisa'dan sonra Melisa Nevra isimli kızları dünyaya geldi. Hatice Gelgör Öztürk ile eşi Şener Öztürk, Elisa isimli kızlarının ardından Melisa Nevra isimli kız çocuklarına kavuşmanın sevinci içinde..
Osmancık Belediye Başkanı Gelgör, “Yüce Allah ikinci kez torun sevgisini bizlere nasip etti çok şükür. Sevgili Torunum Melisa Nevra'ya rabbim sağlıklı bir ömür, bizlere de vatana ve millete faydalı bir evlat olarak yetiştirmeyi nasip etsin inşallah" diyerek sosyal medya hesabından mutluluğunu paylaştı.
(Haber Merkezi)
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