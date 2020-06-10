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Başkan Gelgör’den çocuklara hediye

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ilçede 23 Nisan’da şiir okuyan çocukları sevindirdi.

Osmancık 10.06.2020, 19:47
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Başkan Gelgör’den çocuklara hediye

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılında sosyal medya ve belediye hoparlöründen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şiir okuyan çocukları unutmayan Osmancık Belediye Başkanı Gelgör, evleri tek tek dolaşarak çocuklara hediyelerini kendi elleri ile takdim etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Gelgör, “23 Nisan'a özel çocuklarımız için hazırladığımız video programı için şiir okuyarak bizlere gönderen çocuklarımıza küçük bir armağan verdik. Çocuklarımızın başarılarının devamını dilerim.” dedi.

(Haber Merkezi)

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