Başkan Gelgör, itfaiye personeli ile verim değerlendirmesi yaptı

Belediye Başkanı Gelgör, beraberinde başkan yardımcısı Hüseyin Cebeci ile birlikte İtfaiye Müdürlüğü´nü ziyaret etti. Başkan Gelgör, birim amirleri ve belediye itfaiye teşkilatı personelini ile birlikte, itfaiye hizmetlerinde kaynak ve hizmetlerin etkili ve verimli kullanılması konusunda karşılıklı değerlendirmelerde bulundular.

Gelgör ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada; “İtfaiye Müdürlüğümüzde personelimiz ile bir araya geldik. İtfaiye Teşkilatımızın daha verimli hizmet vermesi için değerlendirmelerde bulunduk.” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)