Başhekim Serhan’ı kutladılar
Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.
Osmancık 25.10.2021, 19:20
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Göreve yeni başlayan Osmancık Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Kemal Serhan Sandıkçı'dan hizmetler hakkında bilgi alan Kaymakam Akpay, Sandıkçı'ya görevinde başarılar diledi.
Ziyaretin ardından hastanede bulunan hasta ve yakınları ile de görüşen Kaymakam Ayhan Akpay, tüm hastalara acil şifalar diledi.
(Uğur GÖRKEM)
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