Balkondan düşen küçük bebek kurtarılamadı

Olay yerine gelen ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan Deniz K., isimli bebek burada yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Deniz K., isimli bebek, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Deniz K., isimli bebek Osmancık Büyük Cami’de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Osmancık Asri mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan İskilip’te 4 yaşındaki ve Bayat’ta da 1.5 yaşındaki erkek çocuğu yüksekten düşerek yaralandı. İki çocuk da ilçe devlet hastanelerindeki ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)

