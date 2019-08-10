Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 28°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99405
ALTIN
264.395
DOLAR
5.4853
STERLİN
6.6053
EURO
6.1516

Bakan Soylu, sürücülerle bayramlaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum’un Osmancık ilçesinde Bölge Trafik Kontrol noktasında denetlemeye katılarak vatandaşlarla bayramlaştı. 

Bakan Soylu, sürücülerle bayramlaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum’un Osmancık ilçesinde Bölge Trafik Kontrol noktasında denetlemeye katılarak vatandaşlarla bayramlaştı. 

10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:53
Bakan Soylu, sürücülerle bayramlaştı

Kurban Bayramı öncesi karayollarındaki trafik denetimlerini inceleyen Bakan Soylu, yollardaki trafik yoğunluğunu hem havadan hem karadan denetledi. 
Sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran Soylu, sonra trafik polislerinden denetimlere ilişkin bilgi aldı. 
Yoldan geçen ve adının Emin Yılmaz olduğunu dile getiren bir kişi kontrol noktasına gelerek Bakan Soylu ' ya sarılarak, "Sayın bakanım sizin geldiğinizi duyunca İstanbul’a gidiyordum yoldan geri döndüm. Görüyorsunuz gece saat 2 olmuş. Sayın bakanımız hala çalışıyor. Bunun kıymetini bilelim" dedi. 

(İHA)

Son Güncelleme: 10.08.2019 16:00
İlgili Haberler
Osmancık’ta bayram tedbirlerini görüştüler
Osmancık’ta bayram tedbirlerini görüştüler
Motosiklet kayarak devrildi: 2 yaralı
Motosiklet kayarak devrildi: 2 yaralı
İzciler Osmancık’ı gezdi
İzciler Osmancık’ı gezdi
Otomobil takla attı
Otomobil takla attı
Osmancık Hayvan Pazarı Kurban Bayramı’na hazır
Osmancık Hayvan Pazarı Kurban Bayramı’na hazır
Kaymakam Alkan 3.’ncü kez baba oldu
Kaymakam Alkan 3.’ncü kez baba oldu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim