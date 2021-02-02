Bahçede yangına anında müdahale
Çorum'un Osmancık İlçesi'nde bir bahçede çıkan yangın Osmancık Belediyesi İtfaiyesi tarafından söndürüldü.
Osmancık 02.02.2021, 22:00
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Alınan bilgiye göre Osmancık Koyunbaba Mahallesi Arafat Tepesi arkasında bulunan bahçede önceki akşam başlayan yangın bölge sakinleri tarafından Osmancık Belediyesi İtfaiyesi’ne bildirildi.
Olay yerine emniyet ve sağlık görevlileri de gelirken, itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma da başlatıldığı öğrenildi.
(Haber Merkezi)
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