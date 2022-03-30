Baharın müjdecisi leylekler Kargı’ya gelmeye başladı
Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte leylekler, Çorum’un Kargı ilçesine gelmeye başladı.
Osmancık 30.03.2022, 11:12
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'Baharın müjdecisi' olarak bilinen leylekler, Kargı’ya döndü. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte gelen leylekler, daha önceki yıllarda yaptıkları yuvalarını onarmaya başladı.
Bölgede yaşayan vatandaşlar, yazı geçirecekleri yuvalarına geri dönen leyleklerin mahallenin simgesi haline geldiklerini ifade etti.
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