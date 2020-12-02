Son Dakika

Aybüke öğretmenin ismi park'ta yaşatılacak

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adını taşıyacak memleketindeki Parkı’nın peyzaj çalışmaları tamamlandı. 

Osmancık 02.12.2020, 01:03 02.12.2020, 01:05
9
Aybüke öğretmenin ismi park'ta yaşatılacak

Çorum’un Osmancık İlçesi Koyun Baba Mahallesinde Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adına inşa edilen parkın peyzaj çalışmaları tamamlandı. 
Osmancık Koyun Baba Mahallesinde 4 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen park 150 metrekaresi çocuk oyun alanı, 50 metrekaresi spor alanı, 250 metrekaresi koşu yolu ve 500 metrekaresi üzerine kapalı ve açık alanlardan oluşan kafeterya ile açık oturma alanları ile kamelyalardan oluşuyor. 
Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adına inşa edilen parkın son durumu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, parkın peyzaj çalışmalarının tamamlandığını belirterek parkın hayırlı olmasını diledi. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 02 Aralık 2020
İmsak 06:08
Güneş 07:38
Öğle 12:35
İkindi 14:59
Akşam 17:21
Yatsı 18:46

Gelişmelerden Haberdar Olun

@