Son Dakika

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için helva ikramı

İstanbul’da 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya, Cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Osmancık 25.07.2020, 02:31
30
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için helva ikramı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Çorum'un Osmancık ilçesi'nde vatandaşlara helva ikram edildi. 
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Osmancık Belediyesi tarafından camilerde vatandaşlara helva ikramında bulunuldu. Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cuma namazı sonrası vatandaşlara helva ikram etti. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
15°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 25 Temmuz 2020
İmsak 03:37
Güneş 05:24
Öğle 12:52
İkindi 16:47
Akşam 20:10
Yatsı 21:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@