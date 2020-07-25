Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için helva ikramı
İstanbul’da 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya, Cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.
Osmancık 25.07.2020, 02:31
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Çorum'un Osmancık ilçesi'nde vatandaşlara helva ikram edildi.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Osmancık Belediyesi tarafından camilerde vatandaşlara helva ikramında bulunuldu. Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cuma namazı sonrası vatandaşlara helva ikram etti.
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