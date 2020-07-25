Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için helva ikramı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Çorum'un Osmancık ilçesi'nde vatandaşlara helva ikram edildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Osmancık Belediyesi tarafından camilerde vatandaşlara helva ikramında bulunuldu. Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cuma namazı sonrası vatandaşlara helva ikram etti.