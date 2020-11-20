Avrupa standartlarında süt üretim çiftliği kurdu

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin eş finansmanı ile uygulanan IPARD programından istifade eden yatırımcıların arasına katılmaktan ve aldığı destekle AB standartlarında TKDK destekli ilk süt üretim işletmesini ilçesine kazandırmış olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Veteriner Hekim Bayrak, şu bilgileri verdi:

“1981 Osmancık doğumluyum. 2003 yılında veteriner fakültesini bitirdikten sonra ilçemde özel veteriner kliniği işletmeye başladım. Tarım ve hayvancılık sektörünün içerisinde hizmet veren birisi olarak TKDK desteklerini yakından takip ediyordum. IPARD II 5. Başvuru Çağrısında projem desteklenmeye hak kazandı. 1 milyon 750 bin lira yatırım tutarındaki projem için 850 bin lira hibe ödendi.

Holstein ve Simmental ırkı hayvanlardan oluşan işletmemde, 40 başı sağmal olmak üzere 60 büyükbaş hayvanım var. İşletmemde işler 2 çalışanım tarafından yürütülüyor. Günlük 1 ton civarında süt üretimim var. Sütü, Çorum merkezde yine TKDK desteğiyle kurulmuş bir süt işleme tesisine veriyorum. Modern çiftliğim AB standartlarındadır. Tesisimizde her şey makineler aracılığıyla el değmeden yapılıyor. Yemler, yem karma ve dağıtma makinesi ile hayvanların önüne kadar gidiyor. Hayvanlarımız su ihtiyacını otomatik suluklardan gideriyor. Gübre sıyırıcılar sayesinde hayvanların gübreleri AB standartlarına uygun inşa edilen gübre çukuruna akıtılarak çevreye olası zararlarının önüne geçiliyor. Süt sağımı, sağım ünitemizdeki otomatik süt sağım sistemi sayesinde el değmeden gerçekleştiriliyor. Sağılan sütler süt kalite testi yapılarak nakliye edilene kadar süt soğutma tankında beklemeye alınıyor. Kaliteli süte, devletimizin teşvikinin yanı sıra süt işleme tesisleri de daha iyi fiyat veriyor.

Hem mesleğimi modern şartlar altında icra etmenin hem de üretim yaparak ekonomiye katkı sağlamanın mutluluğunu bir arada yaşıyorum. Özellikle meslektaşlarımın ve hayvancılıkla ilgilenen tüm kesimlerin bu desteklerden istifade etmelerini arzuluyor ve tavsiye ediyorum. Ülkemiz tarımı ve hayvancılığı bu desteklerle daha da gelişecek ve yol alacak diye düşünüyorum. Başta TKDK olmak üzere projemizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” (Haber Merkezi)