Avlağı’da bereket ve şükür duası

Köy Muhtarı Muharrem Demir'in ev sahipliği ve yönetiminde düzenlenen etkinliğe; Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, eski Osmancık Belediye Başkanı Bekir Yazıcı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kurban kesimi ve yemek ikramının da yer aldığı etkinlikte köylüler bereketli, huzurlu, verimli bir yıl için yüce Allah'a dua etti. Osmancık Belediye Başkanı Gelgör, yağmur ve şükür duasında köylülerle sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

(Mehmet DALAR)