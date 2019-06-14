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Avlağı’da bereket ve şükür duası

Çorum’un Osmancık İlçesi’ne bağlı Avlağı Köyü’nde yağmur, şükür ve bereket duası düzenlendi.

Avlağı’da bereket ve şükür duası

Çorum’un Osmancık İlçesi’ne bağlı Avlağı Köyü’nde yağmur, şükür ve bereket duası düzenlendi.

14 Haziran 2019 Cuma 01:04
Avlağı’da bereket ve şükür duası

Köy Muhtarı Muharrem Demir'in ev sahipliği ve yönetiminde düzenlenen etkinliğe; Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, eski Osmancık Belediye Başkanı Bekir Yazıcı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kurban kesimi ve yemek ikramının da yer aldığı etkinlikte köylüler bereketli, huzurlu, verimli bir yıl için yüce Allah'a dua etti. Osmancık Belediye Başkanı Gelgör, yağmur ve şükür duasında köylülerle sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

(Mehmet DALAR)

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