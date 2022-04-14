Atagün, AK Parti Osmancık Gençlik Kolları Başkanı oldu

AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucunda; Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Osmancık İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Muhammed Batuhan Atagün'ün atandığını duyurdu.

Temur, “Bugüne kadar bu görevi layıkıyla yürüten Mürsel Karatağ başkanımıza emekleri için teşekkür ediyorum. Batuhan kardeşimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Osmancık Gençliğimize hayırlı olsun” dedi.

(Haber Merkezi)

