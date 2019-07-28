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Aracın çarptığı vaşak telef oldu

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir aracın çarptığı vaşak telef oldu. 

Aracın çarptığı vaşak telef oldu

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir aracın çarptığı vaşak telef oldu. 

28 Temmuz 2019 Pazar 15:45
Aracın çarptığı vaşak telef oldu

Edinilen bilgilere göre, Yusuf Maarif adlı vatandaş Kalinse köyü yakınlarında yerde hareketsiz bir şekilde yatan vaşak gördü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne durumun bildirilmesi üzerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşağın araç çarpması sonucu öldüğünü tespit etti. 
Osmancıktaki dağlarında genelde vaşak bulunduğunu dile getiren Maarif, "D-100 karayolu ilçemizden geçiyor. Geceleri hayvanlar telef oluyor. Bu vaşak Anadolu vaşağı nadiren görülüyor. Bu bölgede daha sık görülüyor. Kalinse köyü dağlarında yoğun oldukları sanılıyor. Bu ölümle de bunu kanıtlamış olduk. Vaşağın cansız bedeninin ekiplere teslim ettik. Sürücülerden dikkatli olmasını istiyoruz. Vaşak var. Ayı var. Kurt var. Bu güzergahta daha dikkatli olunmasını rica ediyoruz. Otoyol olmadığı için yolun koruması yok. Bu nedenle yabani hayvanların kazada ölüyor. Sürücülerimiz lütfen daha dikkatli ve sürat yapmadan seyir etsinler" dedi. 

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