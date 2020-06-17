Araç takla attı
Osmancık-Kargı yolu üzerinde aşırı yağmur yağışı sebebi kaza meydana geldi.
Osmancık 17.06.2020, 19:17
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Alınan bilgilere göre Osmancık-Kargı yolu Hacıhamza mevkiinde bir araç yolun kaygan olması sebebi ile takla atarak, orta refüje ters döndü. Kazada aracın kasasındaki malzemeler de yola saçıldı.
Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verirken, ekipler yolda güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralanan sürücü ise tedavi için sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Haber Merkezi)
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