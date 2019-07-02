Ambulans gelene kadar polisler yaralı sürücüyle ilgilendi

Kaza Cumhuriyet mahallesi Mevlana Sokak üzerinde meydana geldi. Şinasi Korkmaz yönetimindeki plakası olmayan motosiklet ile Nuh Temizkan yönetimindeki 19 HS 425 plakalı minibüsle çarpıştı. Motosikletten fırlayan sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanstan önce olay yerine gelen polis ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüyle ilgilenirken, bir taraftan da minibüs sürücüsünün işlemlerini yaptı. Olay yerine gelen Sağlık görevlileri Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Osmancık Devlet Hastanesine götürdü. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.

(Yusuf ÇINAR)