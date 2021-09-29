Aldığı yumruk darbesiyle öldü iddiası: 2 kişi tutuklandı
Çorum’un Osmancık İlçesi Gürleyik Kurupınar Uzunkavak Mevkiinde bir gazinoda çıkan tartışmada aldığı yumruk darbesiyle kafasını yere çarpan Recep B.(45) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili iki kişi tutuklanıp cezaevine gönderildi.
İddiaya göre olay iki gün önce meydana geldi. Recep B. arkadaşı M.G. İle birlikte ilçe dışında bulunan gazinoya gitti. Bir süre sonra gazino çıkışı bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında M. G. ve arkadaşı Recep B., gazinoda darp edilirken, kavga sırasında Recep B., aldığı yumruk darbesiyle merdivenlerden düşerek ağır yaralandı.
Yaralı önce Osmancık Devlet Hastanesine ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Jandarma bir kişinin ölümü ile sonuçlanan kavganın ardından başlattığı soruşturma kapsamında aralarında gazino işletmecisinin de bulunduğu E.Ç., İ.O., E.Y. T., ve M A’yı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan E.Ç. ve İ. O., isimli kişiler tutuklandı.
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