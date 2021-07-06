AK Parti Osmancık Kadın Kolları, ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz yararlanacağı "giyim mağazası" açtı

Hayırseverlerin katkılarıyla maddi durumu iyi olmayan vatandaşların giyim ihtiyacını ücretsiz karşılamalarını sağlamak amacıyla kurulan mağaza için açılış töreni düzenlendi.

AK Parti Osmancık Kadın Kolları Başkanı Dilek Uslu, törende yaptığı konuşmada, mağazada ihtiyaç sahiplerine sunulan etiketli ürünlerin hayırseverler tarafından karşılandığını, ikinci el ürünlerin ise vatandaşlar tarafından ihtiyaç fazlası olarak getirildiğini söyledi.

Mağazanın diğer mağazalardan tek farkının ödeme yapılacak bir kasasının bulunmaması olduğunu belirten Uslu "Vatandaşlarımız evdeki giymediği çocuk, erkek, kadın kıyafeti, hatta bebek beşiğini getiriyor. Buradaki gönüllü arkadaşlarımız yıkayıp, ütüleyip, dezenfekte ediyor. İhtiyaç sahipleri de mağazamızdan giyinip gidebiliyorlar. Bu şekilde güzel bir proje başlattık. İnşallah bunun için herkesin desteğini bekliyoruz." dedi.

Mağazadan yararlanan ihtiyaç sahipleri ise ilçede çok hayırlı bir hizmetin başlatıldığını belirterek, projeyi gerçekleştirenlere ve destek verenlere teşekkür etti.