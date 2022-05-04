Ağıla giren kurtlar 11 küçükbaş hayvanı telef etti

Başpınar köyünde ikamet eden Doğru ailesinin köye 12 kilometre uzaklıkta bulunan ağılına 28 Nisan'da giren kurt sürüsü, 5 koyun, 4 oğlak ile 2 kuzuyu telef etti. Saldırıda yaralanan 4 koyun kesime gönderildi.

Hayvanların sahibi Adem Doğru, AA muhabirine, gece yarısı hayvanları kontrol edip evine girdiğini söyledi.

Sabah uyandığında ağılda hayvanlarını ölü bulduğunu belirten Doğru, "Sabaha karşı kurtlar saldırmış. Sabah baktım ki koyunların sesi kesilmiş. Toplam 90 hayvanım vardı." dedi.

Devlet desteğiyle 2006 yılında 25 küçükbaş alarak hayvancılığa başladığını dile getiren Doğru, "Devletimizden Allah razı olsun. Koyunlarımın borcunu bitirmiştim. Allah devletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı.

Eşi Arife Doğru da kurt saldırısını öğrendiğinde fenalaşıp Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldığını, yaklaşık 10 saat acil serviste tedavi gördüğünü anlattı.

Hayvanları beslemek için yem almak üzere borçlandıklarını söyleyen Doğru, "Hayvanlarımızı Kurban Bayramı'nda satıp borçlarımızı ödemeyi düşünüyorduk. Şimdi borçlarımız kaldı. Ödeme şansımız zorlaştı. Devletimizden yardım bekliyoruz." ifadesini kullandı.