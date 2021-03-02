Ağaçlara çarparak durabildi

Kaza Samsun-İstanbul D-100 karayolu Kınalıtaş mevkisi Yeni Danişment Köyü Soruk Mahallesi yakınında meydana geldi.

Samsun istikametinden İstanbul’a giden 34 GE 9737 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği ve tedbirsizliği nedeniyle yoldan çıktı.

Meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmadı, fakat araçta maddi hasar meydana gelerek kullanılamaz hale geldi. Trafik polislerinin önlem aldığı yolda kaza yapan araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Mustafa ULUSOY)

