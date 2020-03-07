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Aday öğretmenler Osmancık’ı tanıdılar

Osmancık Milli Eğitim Müdürlüğü’nce aday öğretmenlere “Şehir Kimliğini Tanıma” etkinliği düzenlendi. 

Aday öğretmenler Osmancık’ı tanıdılar

Osmancık Milli Eğitim Müdürlüğü’nce aday öğretmenlere “Şehir Kimliğini Tanıma” etkinliği düzenlendi. 

07 Mart 2020 Cumartesi 19:25
Aday öğretmenler Osmancık’ı tanıdılar

Osmancık Milli Eğitim Müdürlüğü’nce aday öğretmen, yetiştirme süreci kapsamında 7 Mart tarihinde “Şehir Kimliğini Tanıma” etkinliği düzenlendi. Bu eğitim öğretim yılında atanan aday öğretmenler Kızılırmak kenarında buluştuktan sonra yeni köprüden karşıya geçip, Koyun Baba köprüsünden tekrar geriye dönerek bu güzergah üzerinde küçük bir yürüyüş yaptıktan sonra ilçeyi gezdiler. 
Şube Müdürleri Ertan Çoban ve Adem Dağcı tarafından organize edilen gezinin sonunda Kızılırmak manzaralı birer kahve içen grup yapılan etkinlikten gayet memnun bir şekilde ayrıldı. 

(İHA)

Son Güncelleme: 07.03.2020 19:34
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