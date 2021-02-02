Abdurrahman Derindere son yolculuğuna uğurlandı
Osmancıklı işadamı Abdurrahman Derindere, son yolculuğuna uğurlandı.
Osmancık 02.02.2021, 22:42
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Osmancık Kızılırmak Mahallesi'nden ilçede çeltik sektörünün ilk yatırımcılarından merhum (Şevki Ağa'nın) Şevki Derindere’nin ikiz olan oğullarından Sakin Derindere ile iş insanları Ömer Derindere’nin kardeşi Abdurrahman Derindere Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde vefat etmişti.
Abdurrahman Derindere’nin cenazesi Osmancık Asri Mezarlıktaki aile mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından yapılan dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile birlikte işadamları, esnaf, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, ailesi ve sevenleri katıldı.
(Mustafa Ulusoy)
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